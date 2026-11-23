台股今（23）日迎來新一周交易，融資維持率傳出將從130%調降至120%，但新制生效時間成為投資人關注焦點。一名投資人昨（22）日晚間發文，擔心若調整措施未趕上今日開盤，融資斷頭賣壓恐持續湧現。不過，多數留言認為，即使放寬至120%，也未必能阻止斷頭潮，直言「早斷晚斷都是要斷」。

原PO在PTT股市板指出，新聞提及融資維持率最快今日上路，但他擔心若開盤時仍適用130%標準，融資戶可能繼續面臨追繳及強制賣出。他質疑，既然已有調整方向，為何遲遲沒有正式公告，也擔憂部分股票再度開在跌停附近，重演上週五的賣壓。

不少留言同樣關注新制生效時間，紛紛詢問「所以到底130還是120」、「有新聞稿嗎」，也有人建議向營業員確認。不過，更多人認為調降標準幫助有限，直言「有差嗎？130跌一根就118了」、「差10%只能支持一根跌幅，撐不了多久」，擔心股價持續下跌，融資戶仍難逃追繳壓力。

另一派則質疑放寬融資維持率的必要性，有人表示「為什麼要拿整個市場的流動性來救貪狗」、「早死早超生，放著賠更多」，也有人反諷「政策有效鼓勵繼續賭起來」，認為投資人應自行承擔槓桿風險，放寬標準反而可能讓虧損擴大。

少數留言認為，若新制及時生效，仍有機會減輕部分融資戶的追繳壓力，也有人期待政府措施帶動反彈。但多數討論仍偏向保守，認為調降維持率無法保證股價止跌，後續仍須觀察正式公告、生效時間及融資賣壓變化。

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