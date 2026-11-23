台股今（23）日迎來新一週交易，一名投資人日前在PTT股市板發文，擔心美股重挫持續拖累台股，但也好奇政府若出手穩定市場，是否有機會讓指數持平或緩跌。沒想到多數留言並不看好，甚至有人直言「沒跌停就是給你跑的」、「不要跌停就偷笑了好嗎」，認為短線賣壓仍相當沉重。

原PO指出，台股走勢與美股高度連動，但政府為維持市場穩定，有時可能讓漲跌幅度與國際股市出現差異。他擔心，若台股沒有一次反映完賣壓，而是轉為持續緩跌，修正時間恐被拉長，也好奇後續美股若出現反彈，能否抵銷先前跌幅。

不過，多數留言對周一持平的期待抱持懷疑，有人表示「怎麼可能平盤」、「跌少於2000點就謝天謝地了，還平盤」，也有人認為「一開盤就一堆跌停是要怎麼緩跌」。部分投資人更擔心融資斷頭賣壓尚未消化，可能讓台股開盤承受更大壓力。

另一派則認為，即使政府措施成功收斂跌幅，也不代表股市已經止跌，有人直言「緩跌最恐怖」，也有人形容「那叫人道走廊，快逃」。部分留言指出，若只是讓指數緩慢下滑，仍可能持續累積跌幅；但也有人認為，避免大量股票鎖死跌停，有助於融資部位逐步出清，降低流動性風險。

少數投資人則抱持不同看法，認為政府介入後跌幅可能收斂，甚至有機會開低走高，也有人建議沒有使用槓桿的長期投資人不必急著賣出。不過，從討論串來看，多數意見仍偏向保守，認為即使台股周一跌幅縮小，也不能直接視為行情反轉，後續仍須觀察賣壓是否消化。

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