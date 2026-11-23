南韓股市重挫，政府緊急祭出三項穩市措施，包括備妥股市穩定基金、放寬企業庫藏股買回上限，以及連續3個月強化非法放空監控。不過，消息曝光後，討論焦點卻集中在「非法放空」四個字，不少投資人質疑放空是否也算違法，甚至有人反諷「乾脆禁止賣出好了」。

根據《鉅亨網》報導，南韓KOSPI指數20日重挫5.21%，收在4869.96點，失守5000點關卡，KOSDAQ指數也下跌逾5%。南韓財政、央行及金融監管高層22日召開緊急會議，宣布將備妥股市穩定基金，並在未來3個月放寬上市企業每日庫藏股買回上限，同時加強監控非法放空行為，查獲違規將嚴厲處置。

南韓官員指出，AI與晶片產業的不確定性升高，導致股市波動加劇，但長期成長預期仍然穩固，呼籲投資人避免過度恐慌。此外，南韓央行預計26日召開貨幣政策會議，報導引述經濟學家預估可能升息1碼。

消息引發熱議，大量留言聚焦非法放空的定義，紛紛表示「非法放空是什麼鬼」、「放空還有合法和非法之說喔」、「有非法做多嗎？」也有人嘲諷「空軍即刻起為叛軍」、「以後只要APP按到賣出鍵，券商會自動通報警局」，質疑政府是否過度干預股市交易。

另有投資人認為，與其限制放空，不如讓市場正常運作，直言「玩不起就別玩啊」、「只準漲不準跌嗎？」不過，也有留言提醒，非法放空並不等於所有放空交易都違法，台灣同樣禁止違法放空行為。

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