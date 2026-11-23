輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳重返公司的可能性再度引發討論。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）22日表示，黃仁勳如今已是「外部人士」，符合他先前建議董事會從外部尋找執行長的方向。相關說法曝光後，引發投資人熱議，不少人調侃貝森特態度轉變，直呼「尚書大人真機靈」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，美國總統川普日前公開支持黃仁勳重返輝達。貝森特22日接受CBS《面對全國》專訪時，被問及川普的立場與先前要求董事會尋找外部人選的主張是否衝突。他回應「黃仁勳現在已經是外部人士了」，但並未直接表態支持回任，強調仍須釐清輝達內部疑似違規行為及責任歸屬。

貝森特指出，調查重點在於輝達是否存在系統性的法遵問題，或僅是個別員工違規，而非黃仁勳與涉嫌涉及中國國家安全機構的黃樂（Alice Huang）之間的關係。他也透露，輝達臨時管理團隊及律師已與政府接觸，但尚未收到正式回覆，後續將透過交易帳單、資金流向等資料釐清相關疑慮。

消息傳開後，不少投資人對貝森特的說法感到錯愕，紛紛留言「美國方唐鏡」、「尚書大人真機靈XD」、「話都你在講」、「白海豚會轉彎」，也有人形容「欸我又進來啦～欸我又出去啦」，諷刺黃仁勳離開公司後，反而成了符合外部人選條件的人。

另有部分留言認為，這可能是黃仁勳回歸的訊號，表示「他看起來已經收手，願意有條件同意老黃回去」、「看來是真的轉彎了」；但也有人提醒「董事會說的清楚，不會讓黃回去」、「就算重返公司，輝達董事會已經增加一個主席」，認為即使黃仁勳回任，權力結構也可能與過去不同。

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