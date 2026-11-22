摘要 過去幾年，只要不沾AI，傳產股的獲利再好，也激不起資金的興趣。如今黃仁勳離開輝達，AI股反成燙手山芋，操盤手開始轉進非AI族群。有4類標的被點名，但也有一類看似受惠AI的傳產股，千萬不要碰。

原文時間2026/11/17

過去，靠著輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳這位「史上最強AI銷售員」的帶動，全球股市形成一股AI獨強的投資熱潮。反觀非AI相關族群，從鋼鐵扣件、工具機、製鞋業、紡織業到營建業等，各類傳產股幾乎全數失寵，無論獲利成績好壞，都無法激起熱錢追逐興致。

但如今，隨著黃仁勳離開輝達，市場對AI泡沫的疑慮升溫，讓眾多AI概念股反成為投資市場的燙手山芋。

當市況翻轉，資金的眼光會垂青到非AI股身上嗎？

「這一波AI大亂，讓傳產有機會，但會是個案表現，不會全部都漲。」一位本土券商研究部門主管說。

那麼到底哪些非AI股有望復活成為投資新標的？

商周彙整多位券商、投顧、上市櫃財務主管看法發現，有4類非AI族群正成為股市操盤手避險搶進的新標的，但也有一類傳產股千萬不要碰。

資金避險轉向！4類避險族群浮出檯面

先看4類適合避險的族群，分別是資安、營建、航空，跟中國製造概念股。

資安》AI駭客橫行，需求只增不減

最多人看好的是資安，原因是AI駭客的無差別攻擊，已在電商、銀行、餐飲、旅遊等跨產業都傳出嚴重災情，有迫切的市場需求。

而且未來無論AI亂世如何演變，資安都將成為不可或缺的關鍵基礎建設，所以像是中華資安、大世科等都有明顯熱錢湧進，是當前最逆勢抗跌的一群。

營建》股價低、殖利率佳，下檔有限

再看營建股，吉家網不動產董事長李同榮說，按照過往經驗，股市好，有人賺錢，就會帶旺房市，但今年上半年之前，因為股市太好，導致多數投資者繼續將資金留在股市，轉往房市的動力反而不強，但隨著下半年股市震盪，投資者獲利了結，「錢」進房市的機率就更大。

此外，一位本土投顧主管認為，營建股礙於政府打房，股價普遍都處於低點，但包含興富發、遠雄、達麗等業者今年都處於入帳高峰期，所以也發現不少投資人基於「再跌有限，殖利率又不錯」買進營建股避險。

航空》上半年出國人次創同期新高、油價可轉嫁

至於航空業，一位負責投資操盤的上市櫃科技公司財務主管說，以前資金流去AI，現在該流回來傳產避險。當中，航空業雖然遇到高油價挑戰，卻仍能靠燃料附加費等方式轉嫁給消費者，股價不跌反漲。而且以台灣來看，今年上半年出境人數已創歷史同期新高，全年預估更可望突破2,000萬人次。

因此，就算航空貨運難免受AI景氣影響，但該名財務主管仍看好航空業前景，並在長榮航股價創新高的激勵下，選擇股價仍相對低的華航，做為這一波AI大亂下的資金避險標的。

中國製造概念股》人形機器人訂單撐腰

最後是中國製造概念股，另一位本土投顧主管指出，雖然當前全球AI發展大亂，但中國重點發展的人形智慧機器人產業相對沒影響，包含宇樹、智元等大廠，今年都處於量產出海，擴大市占率的爆發年。

因此從上銀、亞德客等關鍵零組件廠，到東台、程泰等高階工具機廠，都因有中國製造的訂單紅利撐盤，同樣受到一定程度的避險資金青睞。

本業虧損、靠AI副業撐獲利，千萬別碰！

那麼又是哪一類的傳產股千萬不要碰？

答案是，本業不賺錢，AI副業又靠急單撐高股價的傳產股。

本土券商研究部門主管分析指出，像是台玻就屬此類股票，其風險在於玻璃本業仍處於虧損，幾乎全靠因AI需求爆衝的玻纖布產品線撐出獲利，但在AI供應鏈上，又不像台積電、聯發科有不可取代性，只是客戶採購玻纖布的選項之一。

因此一旦AI發展放緩，短期搶料的供需失衡狀況解除，這類型企業的AI副業，獲利能力將被削弱，無法靠副業填補本業虧損的錢坑，很可能會被打回虧損企業的原形，投資人需注意。

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《原文黃仁勳下台掀AI大亂！台股熱錢轉向資安與傳產族群，1類地雷股別碰》

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