台股持續重挫，市場傳出證交所緊急召集十大券商，研議將整戶融資擔保維持率從130%降至120%，藉此緩解追繳與斷頭壓力。消息曝光後引發熱議，但從討論串留言來看，反對聲音明顯較多，不少投資人認為，放寬融資標準恐怕只是延後風險，甚至鼓勵更多人借錢炒股。

根據《工商時報》報導，台股自10月6日49,968點高點回落，一度跌至35,738點，短短一個多月下跌14,230點、約28%。證交所傳出於22日邀集十大券商討論穩定措施，其中融資維持率由130%調降至120%備受關注。截至20日，證交所統計市場整體擔保維持率為151.78%，追繳戶數達6,462戶、金額64.64億元。

消息傳開後，多數留言對放寬標準抱持負面看法，有人直言「啥鬼 該斷頭就斷頭吧 把風險轉嫁之後只會爆更大的」、「飲鴆止渴」，也有人質疑「這樣會讓賭徒有投機心態 下次會不會再降到110？」認為融資本來就應自行承擔風險，若遇到股災便修改規則，反而可能讓投資人忽視槓桿風險。

另一派批評集中在券商承擔的風險，有人表示「把風險都轉嫁券商 真有你的」，也有人擔心，若股價持續下跌、股票又難以順利賣出，放寬維持率可能讓虧損擴大。部分留言更認為，調降標準只是讓融資戶晚一點面臨追繳，無法真正解決股市缺乏買盤的問題。

少數留言則支持短期止血，認為減少被迫賣出的融資部位，有機會緩和連續下跌的賣壓，也有人主張應先處理流動性問題，避免斷頭潮進一步衝擊市場。不過，討論主流仍對放寬融資維持率抱持疑慮，認為比起延後追繳，更應重視槓桿風險與市場正常交易機制。至於調降至120%的方案，目前仍屬報導所稱的研議方向，尚非正式實施措施。

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