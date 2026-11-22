台股大跌究竟有沒有2008年金融海嘯那麼慘？一名投資人在PTT股市板發文表示，金融海嘯時自己還在讀書，印象中當年連沒有投資股票的人都受到影響，甚至看過不少中年人應徵計時工作。如今股市處於相對高價位，千元股並不少見，讓他好奇，這波下跌帶給投資人的虧損感受，是否可能比2008年更加強烈。

原PO指出，2008年台積電股價曾從約68元跌至36元，相較之下，如今部分股票動輒上千元，單日價格變動的金額也更大。他進一步澄清，自己主要想比較的是投資人的「體感跌幅」，而非整體經濟景氣，想了解當年實際經歷金融海嘯的人，如何看待兩次股市下跌的差異。

不少經歷過2008年金融海嘯的留言者認為，當年的恐慌程度仍遠超過目前情況。有人回憶，當時企業裁員、實施無薪假，甚至出現找不到工作的情況；也有人形容，金融海嘯不只是股票虧損，而是連工作與收入都受到威脅，整體經濟氣氛相當低迷。

不過，也有投資人認為，若單純比較股市下跌速度，這次急跌的衝擊相當強烈，尤其股價基期較高，加上部分投資人使用融資、信貸或其他槓桿工具，短時間內可能承受龐大損失。有人形容，2008年的跌勢像長時間緩慢下滑，這次則更像瀑布般快速下墜，兩者帶來的心理壓力不同。

另有留言指出，目前股市下跌尚未伴隨2008年那樣的廣泛失業、企業倒閉與金融體系危機，因此不宜直接將兩者畫上等號。但也有人提醒，股市往往先反映預期，後續是否影響企業獲利、就業與實體經濟，仍須持續觀察。

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