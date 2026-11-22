輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳請辭執行長後，重返公司掌舵的可能性再度引發討論。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，華爾街股東行動主義專家提出5種可能的反攻途徑，包括爭取機構投資人支持、挑戰現任董事，以及聯合股東召開特別股東大會。其中，黃仁勳目前持有約3.5%至3.6%股權，若能集結超過15%投票權，即可要求召開特別股東大會。

報導指出，黃仁勳可先向主要機構投資人爭取支持，施壓董事會改變立場；也能利用2027年年度股東大會，號召股東對現任董事投下反對票。此外，依公司委託書規定，符合連續3年持有至少3%投票權等條件的股東，可提名最多2席獨立董事，但即使成功取得席次，仍難以直接改變董事會權力結構。

若要進一步改組董事會，黃仁勳還可發動全面代理人戰爭，爭取股東支持更換董事名單。另一條途徑則是聯合持股超過15%的股東要求召開特別股東大會，以其約3.58%持股計算，仍須取得約11.42%股權支持。報導提到，貝萊德與先鋒集團分別持有輝達約7.43%及7.31%股權，兩大機構投資人的態度可能影響後續發展。

消息引發投資人討論，有人認為，若輝達股價持續下跌，股東可能更有動機要求董事會調整方向，甚至期待黃仁勳回鍋帶動市場信心。也有人主張，應等到12月1日美國國會聽證會結束、相關爭議進一步釐清後，再觀察是否有實際行動。

另一派則質疑，5種途徑都有執行門檻，目前尚未看到主要機構股東公開表態支持黃仁勳重返執行長職位。部分留言也認為，即使黃仁勳順利回鍋，輝達仍須面對政策、公司治理及AI產業投資等問題，不能將股價反彈完全寄託在單一人物身上。

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