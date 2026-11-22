股市大跌後，不少投資人認為，只要沒有使用融資，就能安心等待反彈，甚至相信「殺完融資就會漲回去」。一名投資人在PTT股市板發文指出，這種想法忽略了歷史性金融危機的風險，並以2000年科技泡沫及2008年金融海嘯為例，提醒真正的系統性崩盤，可能不只是融資斷頭，而是一路跌到成交量萎縮、投資人失去信心。

原PO分析，股市下跌可分為兩種情況，若只是漲多修正，可能主要反映槓桿資金退場；但若演變成系統性資金風險，就可能出現「先殺融資，還會殺到沒量」的情況。他形容，過去重大崩盤後期，股市幾乎成為一攤死水，身邊鮮少有人再看好股票。雖然他認為歷史上的崩盤最終都會回升，但真正的問題是需要等待多久。

原PO也將焦點放在人工智慧（AI）產業，認為目前企業投入的資本支出規模龐大，未來可能出現兩種截然不同的結果。若終端應用建立健康的獲利模式，營收與獲利成長有機會支撐龐大投資；反之，若雲端服務供應商（CSP）無法承受高額成本，已經擴張的硬體產能可能面臨調整，進一步衝擊相關企業。

文章引發討論，有人認同不能只看融資斷頭，指出2008年金融海嘯不僅衝擊股市，更曾引發銀行擠兌疑慮與就業問題；也有人以「窒息量」形容崩盤後期的低迷氣氛，認為當一般人不再熱衷討論股票，才可能接近真正的低潮。

另一派則認為，目前情況與2008年仍有明顯差異，尚未看到足以證明系統性金融危機的跡象，不能將股價修正直接等同金融海嘯。也有投資人指出，主要CSP仍有本業現金流，AI需求並未消失，應持續觀察企業獲利與資本支出，而非單憑歷史崩盤經驗判斷後續走勢。

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