近期台股劇烈震盪，不少使用槓桿操作的投資人面臨資金壓力。一名工程師網友在Dcard發文，曬出期貨帳戶截圖，顯示期貨損益試算已虧損約22.9萬元，風險指標降至66%，讓他擔心接下來的行情可能造成更大損失，無奈詢問「如果不補錢，什麼時候會被強制平倉？」甚至希望下個交易日能出現反彈。貼文吸引超過10萬次瀏覽，引發網友熱議。

原PO以「周一漲停的機率有多少」為題發文，附上的帳戶截圖顯示，期權權益總值約57.9萬元，期貨損益試算為負22萬9550元，風險指標則為66%。面對市場持續下跌，他坦言手邊已沒有多餘資金，開始猶豫是否還要補錢維持部位，甚至認為若不再投入資金，或許能避免擴大損失。

原PO坦言，看到市場傳出下個交易日可能再跌2000點的討論，讓他相當焦慮，忍不住詢問「真的不可能只跌幾百點嗎？」希望行情能夠止跌回升，減輕帳戶面臨的壓力。

貼文曝光後，不少網友提醒，期貨交易具有槓桿特性，當帳戶風險指標過低時，可能觸發期貨商的風險控管及強制平倉機制。有人指出，「你這種打法，錢不夠很容易畢業的」、「不要凹，趨勢向下」、「寧願少賺一點，轉強再入場，錢永遠補不夠的」，建議原PO優先評估自身資金狀況，而非一味期待市場反彈。

另有網友分享自身經驗，提醒強制平倉不代表損失一定會停止擴大，若市場出現連續跌停、流動性不足，部位可能無法立即成交，最終損失甚至可能超過原先投入的保證金。也有人表示，自己過去曾因不願停損而持續抱單，最後承受更大虧損，因此勸原PO不要忽略槓桿交易的風險。

不過，原PO隨後在留言區提出自己的市場分析，認為國安基金及限制放空措施可能有助於穩定市場，加上比特幣在週末出現反彈，或許能成為股市止跌的訊號。他推測，下個交易日即使開低，也可能在盤中逐步收斂跌幅，甚至不排除接近平盤或翻紅的可能。

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