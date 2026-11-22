輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期深陷爭議，外界對其管理風格出現不同評價。曾與黃仁勳共事約3年半的前AI應用軟體產品管理總監Shehram Jamal接受《Business Insider》訪問，具名分享工作經歷，強調黃仁勳不僅對技術要求嚴格，也有溫暖、親切的一面，更直言「輝達就是黃仁勳」。

Jamal於2022年至2025年下半年任職輝達，表示黃仁勳經常親自參與產品討論，每隔4至6週便會與團隊開會。員工也須透過「Top 5 Things」（T5T）郵件，定期向主管及黃仁勳報告5項重要工作、遇到的問題與所需協助。黃仁勳會親自閱讀並回覆部分郵件，甚至曾在GTC大會前，花近30分鐘檢查單一技術展示，提出修改建議。

除了工作要求，Jamal也分享一段難忘經歷。2024年初女兒出生時，他寄信向黃仁勳報喜，對方竟在5分鐘內回覆祝賀，幾天後還透過助理送上禮盒，內含輝達品牌嬰兒服、襪子及祝福卡片。Jamal表示，自己任職期間從未親眼看過黃仁勳對員工大吼或情緒失控，也未曾聽到同事抱怨他，認為黃仁勳深受基層員工敬重。

報導被轉貼至PTT後，引發大量討論。有股民表示「具名的都說好，匿名的都說爛」、「這種具名的親身體驗真實多了」，也有人認為黃仁勳直接掌握第一線工作進度，能減少管理層資訊落差。不少留言肯定其領導能力，直呼「這種CEO也太圈粉」、「輝達就是黃仁勳」。

另一派則提醒，正面經歷不代表其他人的負面感受必然不實，有人指出「人都有很多面向」，也有留言認為，對基層親切與對主管嚴格可以同時存在。Jamal則表示，自己對黃仁勳的工作經驗始終正面，並直覺認為他未來有機會重返輝達，但這仍是個人判斷。

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