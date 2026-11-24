別人股災停損他狂撿便宜！20年老手曝「扣下去再扣上來」獲利上百萬
19歲失戀悟出投資心法
我在大學時期曾墜落一次人生谷底：十九歲遇到第一次失戀，難過到好幾天輾轉難眠、食不下咽。我跑到離家好幾公里外唯一的書店，去翻找書來尋求解答。讀到紀伯倫（Kahlil Gibran）寫在《先知》（The Prophet）裡面的一段話：「悲傷在你心中切割得愈深，你便能容納更多的快樂。」那是我人生的轉捩點。
當時我心想：「今天陷入這麼深的谷底，就是要讓我將來可以容納滿滿的禮物！」於是，我決定開始大量閱讀，用知識填滿自己。後來，這個領悟也幫助我在投資領域受益良多：在金融市場谷底大量買進，獲得超額報酬率。
揭秘「扣下去再扣上來」暴賺關鍵
有一段很重要的經驗，發生在我攀爬財富階梯第三階（淨資產介於100 萬元至1,000 萬元）過程中的某一年，本業月收入開始超過8 萬元，我將每月定期定額扣款金額調高到5 萬元。
過一段時間後發現：每一筆都獲利，因為只要選定「持續往右上角移動」的基金或ETF，價格很容易創下歷史新高。而且，在股災時期「扣下去再扣上來」，賺更多！
後來我把這個原理發揮到極致：每日扣款。1997年第四季我開始定期定額，到了2018年初已經滿二十年經驗，恰好遇到「美中貿易戰」，全球股市大震盪，於是我做了一個大膽決定：每天扣款5 萬元。你沒看錯，每月扣款三十次（150萬元），而且連續好幾個月！
2018貿易戰「日扣5萬」大賺百萬
我當時已經離開職場，所以當然不是靠「薪水」扣款，而是靠「資產」——之前累積的資金。有錢人並不是靠薪水做投資，而是靠資產做投資。
一般人比的是薪水高低，富有者比的是資產多寡。當資產慢慢累積起來之後，資產本身也會開始工作。你現在每一次小額的定期定額，其實都在替未來累積可以工作的資產（它們的工作就是去投資優秀的人才和公司）。
事後來看，2018年是波動很大的一年，非常難操作。當時很多股票投資人是在不斷意外重挫當中停損，一整年下來根本賺不到錢。然而，定期定額會在低檔買到較多單位數、高檔買到比較少，因此平均成本會自動下降。
就算年底價格只是回到跟年初一樣水準，定期定額獲利卻有5% 至10%，扣下去再扣上來就會賺錢！後來2019 年股市大漲，2018 年累積的部位讓我獲利上百萬元。
疫情、烏俄戰爭狂跌照樣買
那次成功經驗，完全印證了前面《先知》那段話。有這些經驗，我又進化了。2020 年COVID 疫情釀成全球股災，我開始以「槓桿型ETF」來做大額持續買進。
台灣的券商多半不支援槓桿型ETF 的定期定額（但可以下「智慧單」或「條件單」），我是手動買進，在下跌過程分批承接。累積二十多年定期定額所養成的紀律和經驗值，讓我在股市下跌的時候並不恐懼，反而很期待撿便宜，勇於持續分批買進。
從2020年COVID 疫情蔓延，到2022 年烏俄戰爭，股市大跌的慘痛是許多股票投資者的噩夢，然而，大額定期定額卻讓我這時期的財富累積速度非常快。它幫助我戰勝了心魔，實現巴菲特名言：「別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪。」
真正可以讓人不害怕的，不是因為膽子特別大，而是有足夠的知識、經驗和準備，清楚自己在做什麼，心就可以慢慢穩下來，在市場的慌亂中保持穩步前進。
（本文摘自《I人理財：不看盤、不盲從的財富階梯實戰法則》作者：愛瑞克)
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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