美國總統川普再度公開力挺黃仁勳重返輝達（NVIDIA），呼籲公司接受道歉，給予這位AI晶片領導人物第二次機會。川普強調，黃仁勳是全球最聰明的人才之一，對輝達的重要性難以取代，相關言論也在近期科技股下跌之際引發討論。

川普返回白宮召開記者會時表示，希望黃仁勳鄭重道歉後回去工作，並將Blackwell晶片的成就歸功於黃仁勳，認為公司內部鮮少有人具備同等能力。他也提到其他人對輝達未來發展的規劃，但仍希望黃仁勳回歸，對現有領導團隊能否接棒有所保留。

談及對中晶片政策，川普重申，美國應限制Blackwell等先進晶片出口中國，較舊產品則可考慮開放。他也承認，中國具備自行製造晶片的能力，並透露曾與中國國家主席習近平談到黃仁勳，對方同樣肯定其能力。

消息曝光後，PTT股民將川普喊話與近期科技股跌勢連結，有人表示「喊完輝達還是沒彈上來」、「你倒是別光喊」，也有人希望黃仁勳回歸能提振市場信心，直呼「老黃回家是唯一解」、「仁勳救我」。部分留言則認為，黃仁勳離開輝達後，AI產業與相關供應鏈的投資信心受到衝擊。

不過，也有股民對回歸效果抱持保留態度，認為「老黃回鍋應該也救不了股市」，輝達仍面臨晶片出口管制、公司治理及AI投資前景等問題。另有人指出，輝達並非國營企業，即使川普公開支持，黃仁勳能否重返公司仍涉及董事會與內部安排，相關討論也反映投資人對科技股後續走勢的分歧。

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