台股20日重挫2,393.6點，融資追繳壓力也成為焦點。有投資人在PTT分享數據指出，11月20日融資追繳戶數達6,462戶，較前一天的2,947戶增加3,515戶，增幅約119%，引發市場對後續斷頭賣壓的擔憂。

原發文者指出，11月19日共有2,947戶遭追繳，最終於20日處分632戶。若依此比例推估，20日遭追繳的6,462戶，後續可能約有1,200戶遭處分，處分金額估計約28億元。

隨著台股持續下跌，融資維持率也受到關注。原發文者擔心，若股價進一步走低，投資人無法及時補足保證金，可能被迫賣股，形成股價下跌、融資追繳增加、再度出現賣壓的連鎖反應。

相關討論引發不少投資人擔憂，有人直言「一波斷頭，引發下一波斷頭」、「每天就是一批一批再一批」，也有人認為下週可能有更多融資戶面臨追繳。

對於後續行情，留言看法分歧。部分投資人擔心跌停賣單無法順利成交，讓追繳壓力持續累積；也有人認為急跌後可能出現技術性反彈，或主張避免使用融資、質押等槓桿工具。實際斷頭規模及後續走勢，仍須觀察融資追繳處分數據與市場成交情況。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。