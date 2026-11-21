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台積電1980元、84元0050被散戶抄底！甜喊雙11折扣 留言卻勸下周再買
台股近期連續重挫，不少散戶趁股價下跌進場撿便宜，有人以1,980元、1,985元買進台積電（2330），也有人成功以84元買進元大台灣50（0050），將這波回檔形容為「遲來的雙11折扣優惠」，引發討論。
有投資人分享，20日成功以1,985元買進台積電、84元買進0050，也有人原本打算忍住不買，看到台積電跌至2,000元附近仍忍不住出手。另有投資人透露，0050掛單84.5元意外成交，但也有人掛84元未能買到。
相關新聞被轉貼至PTT後，留言風向卻與撿便宜的喜悅形成反差。許多人認為台股跌勢尚未結束，紛紛表示「禮拜一更便宜」、「晚買享折扣」、「天天都便宜」，甚至拿雙12、黑色星期五及聖誕節促銷開玩笑，暗示後續可能還有更低價格。
也有人質疑現在進場是否太早，認為抄底可能變成接刀，尤其若動用融資、質押或信貸加碼，遇到股價持續下跌將承受更大壓力。不過，部分留言也提醒，沒有人能精準預測最低點，與其一味等待，不如依自身資金狀況分批布局。
對於台積電與0050是否已經跌到甜甜價，討論呈現明顯分歧。有人選擇繼續等待，也有人認為只要保留現金、控制槓桿，就能在下跌時逐步買進。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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