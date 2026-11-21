台股連日重挫，從上月一度逼近5萬點，到20日盤中最低跌至3萬6000點附近，短短3個交易日跌幅更超過5000點，讓不少投資人措手不及。一名網友眼看行情持續下探，終於在11月17日決定全數出清持股，並以「曲終人散」形容這次停損經歷，坦言股票賣掉只需要1秒，真正難熬的卻是認賠後的心理調適。

暱稱「股市的小韭菜」的網友在社群平台「Threads」表示，自己在17日完成最後一筆交易，總虧損來到928萬，忍不住盯著曾經持有的股票看了許久，甚至不斷計算如果隔天反彈，自己會少賺多少。他回想今年上半年的多頭行情，當時一度覺得賺錢相當容易，甚至逐漸相信帳面獲利遲早會成為自己的錢，直到市場反轉才意識到風險。

這名網友提醒自己，停利與停損都必須有紀律，手上應該保留現金，不要因為捨不得而一再延後出場，最後也向同樣受到股市重挫影響的投資人送上祝福，希望平安度過這次崩盤，都能好好吃頓飯，睡個好覺。

貼文一出後，不少網友都表示「你算退的早了，看這3天你可能少賠了快要百萬」、「我也賠了827萬...」、「蠻佩服你的勇氣，目前我已經-50多%，真的沒有勇氣停損」、「潛水追蹤你好一陣子了，知道您是有實力的，期待您東山再起」、「我11/18才全清倉，現在只想享受一下之前不敢花的錢，不過過一陣子我會再回來的」。

此外，也有網友回應「牛市最容易讓人產生一種錯覺，就是把行情帶來的獲利，當成自己的投資能力」、「真正的風控不是等到市場下跌才開始思考，而是在順風時就先決定好，自己最多願意承擔多少風險」、「看完好有感觸，停利時想再多賺一點，停損時又想再等一天這句話真的很寫實，完全說中投資人心理」、「紀律很重要下跌10%就要賣了」。

事實上，台股大盤摜破年線後跌勢依然煞不了車，20日再重挫逾百分之六，不少投資人都好奇何時才會止跌？本站曾報導，安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，後市可聚焦四大止穩訊號，首先是AI獲利預期，若企業開始實質下修獲利預期，須進一步重新檢視基本面；其次是台積電、聯發科等大型半導體權值股能否率先建立低檔支撐，將是觀察大盤能否走出急跌的重要指標。

第三，外資期現貨調節是否收斂、融資餘額能否有效去化，以及槓桿型ETF部位變化，都是判斷籌碼去槓桿是否接近尾聲的重要依據。最後，除了指數，更應觀察上漲家數能否增加、中小型股賣壓是否減輕，以及反彈能否從少數大型權值股逐步擴散至更多產業，作為市場信心修復的重要訊號。

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