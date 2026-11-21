台股近期出現劇烈震盪，市場資金動向也引發關注。過去股市一路走高，不少投資人將資金投入股票市場，如今大盤突然重挫，有網友好奇，當股市資金開始撤出，是否可能轉向房地產市場，讓先前受到股市吸金影響的房市再度回溫？

這名網友在PTT以「股市不行的話資金會回流房市？」為題，指出先前房市熱度高漲時，不少資金轉往股市，帶動台股指數從2萬點一路攀升，甚至一度逼近5萬點。不過，隨著近期股市開始下跌，他好奇是否代表資金熱潮逐漸退去，有機會重新流向房市，讓房地產市場迎來另一波變化？

貼文一出後，不少網友都表示「一堆人想賺頭期款，結果直接被砍半，根本輸光了好嗎」、「不會吧，房子流動性更差，股市下去房市只會跟著縮」、「就是沒錢才進股市，現在錢賠光了，哪來的錢買房」、「現在進房市套更深，日本泡沫經濟示範過」、「股市能存零股，房市是要買磁磚嗎？」、「一堆用房子貸款的好嗎，絕對是一起崩」、「一堆質押進股市的，要慘了」。

事實上，台股近期急跌，國安基金宣布進場護盤，不少投資人開始尋找加碼機會。本站曾報導，一名網友分享，自己名下有一間已繳清房貸的房子，但因股市下跌速度太快，手上現金早已不足，於是考慮申請「理財型房貸」，將借來的資金投入市值型ETF或高權值個股，跟著國安基金進場，詢問這時候是否適合借錢投資？

對此，有網友認為，理財型房貸確實是活用不動產的工具，關鍵在於收入與還款能力。有人分享「我是房屋融資，利率2.38%，3年寬限，房子出租給租客」，並表示租金剛好能支付利息；也有人指出「投資不用用閒錢 看你工作穩定度和心態認知」，認為只要現金流穩定，借款投資並非完全不可行。

不過，反對聲音同樣不少，有人直言「投資要用閒錢」、「你用借出來的錢去投資 扛不住壓力很容易被洗出場」，更有人提醒「玩股票玩到連現金存款都沒有了，代表持續這種玩法以後可能連房子也沒了…」，認為市場尚未止跌，借款加碼反而可能讓原本沒有房貸的生活承受更大壓力。

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