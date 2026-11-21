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台股重挫…0050跌到像溜滑梯！他曝1檔股票逆勢走高驚呼：另類避震器
台股近期重挫，終場大跌1768點，創下史上第7大單日跌點，連帶元大台灣50（0050）也同步走弱。不過，中華電信（2412）卻逆勢走揚，盤中一度衝上171元，終場收在166元、上漲0.91%，與大盤形成鮮明對比。一名網友看到走勢差異，忍不住笑稱，原來最強的避震器，就是每個月固定繳交的電信帳單。
這名網友在社群平台「Threads」貼出0050與中華電信的股價走勢圖，形容「0050在溜滑梯，中華電在爬樓梯」。當時大盤跌幅已超過1.5%，中華電卻持續走高，讓他意外發現，在市場劇烈震盪之際，平時每個月都要繳交的電信費，竟成了另類「避震器」。
貼文一出後，不少網友都表示「果然每個月繳費，是最好的朋友」、「我同意，到12月初還有需要市場反應的事情，0050存到有點沒信心，但是決定新增中華電定期定額」、「大盤、櫃買殺破線...中華電、航空金融變成避風港」、「大戶出逃先買其他避險」、「避險股漲，其他就會跌了，相對的」、「不景氣時最佳防禦股，別忘AI時代運算仍需要網路傳遞」、「後悔沒有買五張」。
本站曾報導，台股本周強震造成投資人大失血，根據統計，上市櫃總市值驟減27.16兆元，如以10月底的開戶人數1,482萬人計算，每位投資人手中上市櫃股票市值蒸發約183.2萬元，慘況史上首見。
另外，參考MarketCapWatch全球股市市值榜，至20日晚間為止，台股排行從顛峰的第四名退居到第七位，排名落後美國、中國大陸、日本，以及印度、英國和加拿大。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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