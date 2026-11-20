台股今（20）日遭遇重挫，加權指數終場下跌2393.6點，跌幅達6.23%，收在36033.29點，創下史上收盤指數第三大跌點，成交量達8774億元。權值股台積電（2330）也難逃賣壓，收盤價2000元，下跌100元，跌幅4.76%。面對市場劇烈震盪，不少投資人心情受到影響，Threads上出現「有誰手上的台股還沒賣？還在堅持的」的討論，意外釣出大批套牢網友互相取暖情形。

一名網友發文詢問：「有誰手上的台股還沒賣，在堅持的？」並附上哭泣表情符號，透露面對盤勢下跌的無奈。另一名網友也發文表示：「有誰手上的台股還沒賣，跟我一樣嗎？」直言自己不想賣。

不少網友表示仍選擇續抱，有人說「不想賠錢賣就等，沒融資沒差」、「當然不賣，要等它漲回來」，也有人直言「1股都沒賣」、「我還36張」，展現暫時不打算停損的態度。

甚至有網友幽默形容自己的心情：「賣出都是淚，所以我還在笑著堅持」，也有人自嘲「瘦到皮包骨，賣相不佳」、「腳麻了跑不動」，用玩笑消化股市重挫帶來的心理壓力。

不過，也有投資人透露帳面虧損已經相當可觀。一名網友表示自己虧損200萬元，另一人則說已經虧了300多萬元，直呼現在「虧太多賣不了」、「跟我一樣現在賣就沒了」，有人自曝手中持股目前36張，也是一張未賣，原PO也回應「我們一起等」，彼此打氣。

另有網友分享持有台積電的成本為590元，表示目前損益仍是「沒有綠」，至今一股都未賣出。也有人試圖安慰其他投資人，留言「沒關係，會有配息」，希望透過長期持有等待行情回穩。

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