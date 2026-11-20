儘管台股今年以來累計漲幅仍維持在20%以上的高檔水準，整體大盤表現亮眼，但近期市場卻瀰漫一股恐慌情緒，不少投資人哀鴻遍野。財經觀察指出，這波「大盤漲、散戶賠」的背離現象，主要源於投資人在高點盲目追隨投資網紅，並過度使用財務槓桿所致。

隨著社群媒體與財經網紅興起，許多投資人習慣將網紅的建議奉為圭臬。在市場氣氛最熱絡的「山頭」高點，大量資金湧入高波動的「槓桿型ETF（如正二）」及近期熱門的「主動式ETF」。由於進場成本過高，一旦大盤出現技術性拉回或震盪，這類高波動商品的跌幅往往遠超預期，導致投資人帳面迅速由盈轉虧。

更令市場擔憂的是槓桿失控的風險。部分投資人在社群同溫層的推波助瀾下，因害怕被貼上「認知不足」的標籤，不僅投入自有資金，更進一步動用信用貸款、房屋增貸甚至股票質押等借貸工具，放大投資部位。

分析師提醒，借貸投資在多頭時期雖能加速獲利，但當市場反轉時，沉重的利息壓力與追繳保證金的風險將接踵而至。這場由「FOMO（錯失恐懼症）」引發的槓桿風暴，也讓許多在高點重壓的投資人，在面對帳面虧損與還款壓力時，付出了高昂的「認知」學費。

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