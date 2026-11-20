被動元件龍頭國巨*（2327）今（20）日受台股大盤劇烈重挫拖累，盤中賣壓湧現並正式跌破300元整數大關，最低下探至296元、報價來到299元，股價再現「2字頭」。

相較於今年7月初創下的1,220元波段天價，國巨短短四個多月內累計修正幅度已高達75.49%，形同「腰斬再腰斬」，也讓67萬名股東高度關注後續止跌訊號。

回顧國巨今年走勢，堪稱歷經「先暴漲、後深跌」的雲霄飛車行情。

年初國巨在240元附近震盪築底，4月底站穩300元後開啟主升段，6月衝破千元大關、7月初更觸及1,220元高點；然而7月中下旬遭遇獲利了結賣壓迅速腰斬至507元，9月至10月雖一度在511元至647元間箱型整理，但進入11月後接連失守500元與400元防線，今日進一步摜破300元關卡，幾乎吐光今年5月以來的全部漲幅。

不過，法人觀察這波急跌屬於「殺估值而非殺業績」，基本面與股價出現明顯背離。國巨今年第3季單季營收達495.32億元、連7季改寫新高，單季每股純益（EPS）更繳出5.83元亮眼成績，且高階鉭電容已躍升最大產品線；然而在市場對高估值科技股重新評價下，國巨本益比已從高檔時期的近百倍大幅壓縮至約17.01倍。

從產業輪動與籌碼面來看，投顧分析師指出，在電子族群資金輪動順序中，上游晶片與IC設計等高技術護城河類股若尚未止跌回穩，位於中下游的被動元件與PCB在資金面上便難以率先發動攻勢；加上近期台股重挫引發外資連續調節與技術面停損賣壓出籠，加重短線跌勢。

隨著股價跌回今年4月起漲點附近，不僅引發社群熱議過去網友喊話「有種跌回341元成本價」的話題，市場也將目光轉向下周二（11月24日）登場的花旗投資人說明會；屆時公司管理層對2027年景氣展望與訂單能見度的最新釋出，將成為法人評估籌碼是否落底的重要風向球。

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