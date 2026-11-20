台股近期連續重挫，甚至出現「AI泡沫破滅」的悲觀聲浪...

不過，有分析認為，這波殺盤並非產業基本面崩壞，而是輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳去職後，接班人選與美國政治審查等不確定性升高，加上外資與華爾街資本提前撤出避險，台股短線恐面臨三到四個月的籌碼調整期。

雙重不可替代性難複製

不同於特斯拉執行長馬斯克透過「一股十票」的雙重股權結構掌握董事會控制權，黃仁勳沒有超級投票權，而是靠兩大布局鞏固地位：

對內採扁平化管理，約60名高階主管直接向他匯報 對外深耕台灣供應鏈，與台廠高層建立深厚交情，甚至將海外總部設在台北市

這種高度個人化的經營模式，讓接班人難以短時間接手，也使台灣供應鏈對未來訂單及設備投資轉趨觀望，進一步引發避險賣壓與程式停損。

華爾街資本同步提款

從籌碼面來看，外資自10月中旬起持續賣超台股，美國機構投資人也在11月3日期中選舉前減碼輝達。

隨著董事會接受黃仁勳辭呈，有分析指出，董事會10名成員均為華爾街大型機構法人代表，而這批資本也是近期大舉賣出台股的主力。由於美國監管風暴尚未平息，資金選擇先撤出觀望，等待未來低檔承接機會。

緊盯接班與新國會動向

展望後市，分析認為目前並非AI泡沫破滅，而是政治與人事變數交織的過渡期。

接下來兩大觀察重點，包括輝達新任執行長人選，以及明年1月美國新國會上任後，民主黨與川普政府對輝達及國安議題的調查走向。

考量新國會仍需一至兩個月磨合，預估今年11月至明年2月，台股可能持續震盪。

不過，美國近期放慢AI擴張、加強電力基礎建設投資，也可能有助緩和「AI通膨」，待華爾街資本調整告一段落，市場有望逐步回歸基本面。

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