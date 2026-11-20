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台股暴跌27％！自稱股齡9年投資人喊「今就是抄底日」 翻歷史數據籲All in反遭質疑
台股近期劇烈震盪，一名自稱股齡9年的投資人20日在PTT股板發文，直言「今天就是抄底日」，認為台股從49,968點跌至36,300點，回檔幅度已達27.4%，接近過去幾次重大修正的跌幅，因此呼籲投資人不要殺低，甚至喊出「無腦All in」，透露自己當天已將資金全數投入，引發熱烈討論。
原PO整理2015年以來4次台股大幅回檔，包括2015年下跌28.07%、2020年下跌30.12%、2022年下跌32.17%，以及2024年至2025年回檔29.12%。他認為，目前台股已回檔27.4%，距離過去幾次修正幅度不遠，下跌空間可能有限，強調低點往往不會停留太久，呼籲投資人把握進場機會。
貼文曝光後，不少人質疑原PO的判斷，留言表示「9年算老？」、「單呢？」、「已經看了一個月的抄底文了」，也有人直言「今天抄底，明天抄家」，認為僅憑近年幾次回檔幅度就判斷底部過於樂觀，尤其原PO未經歷2000年網路泡沫及2008年金融海嘯，歷史比較恐怕不夠全面。
不過，也有部分人認同台股近期跌幅已深，留言指出「其實最近有超跌了」、「好吧信你小買一點」，另有人認為「算超跌，但老手不抓底，而是慢慢找底，可以進但分批」，主張即使看好後續反彈，也不必一次投入所有資金。
另有投資人提醒，過去重大空頭行情曾出現更深的跌幅，不能單憑回檔接近三成就認定已經落底，也有人關注成交量與融資籌碼是否充分整理。整體討論呈現兩派看法，有人認為台股已具備逢低布局條件，也有人主張保留資金、分批進場，避免在行情尚未止穩前承擔過高風險。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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