台股近期遭遇劇烈修正，高槓桿資金首當其衝，市場「多殺多」壓力急速升溫。

當全市場維持率逼近150%關卡時，往往容易觸發系統性的停損賣壓，使得盤勢在短線上出現非理性的加速趕底。

面對籌碼面劇烈清洗，融資斷頭潮雖然常是波段修正末端的訊號之一，但在此之前，高槓桿投資人極可能先在黎明前被迫出場。

回顧2008年全球金融海嘯期間，台股曾歷經高達近六成的深度回檔，歷史經驗顯示，唯有「無槓桿壓力」的資金才能挺過極端波動，建議投資人現階段應優先清點手中部位，果斷降低融資比重，並以「閒錢」搭配分批承接的紀律，才能在市場恐慌中掌握主動權。

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