聽新聞
0:00 / 0:00
台股追繳令暴增2947戶！29.64億元面臨追繳 融資斷頭賣壓升溫
台股近期遭遇劇烈修正，高槓桿資金首當其衝，市場「多殺多」壓力急速升溫。
據最新出爐的信用交易統計，隨著大盤指數連日下探，全市場融資擔保維持率單日重挫6.98個百分點，直接滑落至156.18%的警戒邊緣；單日遭到券商發出追繳令的戶數更暴增至2,947戶，總追繳金額高達29.64億元，雙雙寫下近期罕見紀錄。
數據進一步顯示，不僅追繳名單大幅擴大，來不及補錢而遭強制斷頭的「處分戶數」也已累積至520戶，處分金額達9.18億元。
當全市場維持率逼近150%關卡時，往往容易觸發系統性的停損賣壓，使得盤勢在短線上出現非理性的加速趕底。
面對籌碼面劇烈清洗，融資斷頭潮雖然常是波段修正末端的訊號之一，但在此之前，高槓桿投資人極可能先在黎明前被迫出場。
回顧2008年全球金融海嘯期間，台股曾歷經高達近六成的深度回檔，歷史經驗顯示，唯有「無槓桿壓力」的資金才能挺過極端波動，建議投資人現階段應優先清點手中部位，果斷降低融資比重，並以「閒錢」搭配分批承接的紀律，才能在市場恐慌中掌握主動權。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。