回顧2022年台股從18,619點重挫至12,629點、再耗時近16個月重返前高的完整循環，這段歷史為市場留下了寶貴的實戰經驗。

首先是「極端悲觀往往是長線買點」，2022年10月底台股落底時，不僅成交量急劇萎縮，消費者信心指數中的投資股票指標也創下歷史新低，事後證明，當市場連最後一批信心動搖者都出場時，往往就是長線資金進場布局的最佳時機。

其次，這段修正期也驗證了「總經轉折與權值龍頭的風向球效應」。2022年的下跌源自美國暴力升息與庫存調整，而真正的止跌反彈訊號，則來自通膨數據開始降溫，以及巴菲特等長線機構法人進場承接台積電等核心資產。

投資人在面對系統性風險時，與其猜測底部的精準點位，不如密切追蹤貨幣政策是否見頂，以及龍頭企業的籌碼變化。

最後則是「大盤創高不等於所有股票同時解套」。雖然加權指數在2024年2月順利越過前高，但這波約15.7個月的修復行情高度集中於AI與半導體權值股，部分非電傳產或消費性電子族群的回本時間明顯更長。

這也提醒投資人，空頭過後的下一波主流往往來自全新的產業趨勢，唯有定期檢視持股是否站在趨勢浪頭上，才能在多頭重啟時真正享受到回報。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。