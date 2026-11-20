台股在2022年10月25日觸及12,629.48點谷底後，市場原本一片哀鴻遍野，但轉機卻在同年第四季悄然降臨。

隨著11月美國公布10月消費者物價指數（CPI）低於預期、市場確認通膨見頂，加上「股神」巴菲特旗下波克夏揭露大舉買進台積電ADR，成功點燃跌深反彈的火種，帶動大盤在短短一個多月內急彈超過2,500點，為後續的多頭反攻揭開序幕。

進入2023年後，台股反彈走勢進一步獲得基本面強心針。隨著生成式AI浪潮橫空出世，由ChatGPT引爆的AI伺服器與先進製程需求，讓台灣半導體與硬體供應鏈重新站上全球浪頭。

在AI題材領軍與外資由賣轉買的推升下，大盤於2023年6月正式跨過漲幅逾20%的技術性牛市門檻，重返17,000點大關之上。

最終，在2024年2月15日農曆龍年開紅盤首日，台股受惠於台積電跳空大漲帶動，一舉衝破18,619.61點的歷史天花板。

從2022年10月25日的波段低點起算，台股總計耗時478個日曆日（約15.7個月），正式收復近6,000點的失土，寫下從極度悲觀到重返巔峰的V型大逆轉。

台股2022至2024年反彈歷程 2022/10/25 低點 12,629.48點 2022年Q4反彈 ▲ 逾2,500點 2023年6月牛市 ▲ 逾20% 2024/2/15 突破前高 18,619.61點 重返前高耗時 478天

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