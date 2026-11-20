回顧2022年台灣股市，加權指數年初才剛寫下18,619.61點的歷史新高，隨後卻風雲變色。

短短不到10個月內，大盤一路重挫至同年10月25日的12,629.48點低點，波段狂瀉5,990.13點、跌幅高達32.17%，成為近年投資人最難忘的一場空頭震撼教育。

2022年台股空頭回顧 年初歷史高點 18,619.61點 10/25波段低點 12,629.48點 波段下跌點數 ▼ 5,990.13點 波段跌幅 ▼ 32.17%

這場超過三成的劇烈回檔，首當其衝的壓力來自全球總體經濟逆風。2022年初俄烏戰爭爆發推升原物料價格，導致美國通膨失控突破9%；為抑制高通膨，美國聯準會（Fed）啟動40年來最激進的升息循環，全年累計升息17碼並啟動縮表。

在美台利差擴大與台海地緣政治升溫的雙重夾擊下，外資全年大舉提款台股逾1.23兆元，新台幣匯率一度貶破32.3元大關，形成股匯雙殺的恐慌局面。

除了資金面緊縮，產業基本面反轉更是壓垮股價的關鍵。歷經兩年疫情紅利後，全球PC、手機與消費性電子需求在2022年上半年急凍，半導體與電子零組件供應鏈陷入嚴重的「高庫存、低需求」泥淖。

隨著企業獲利下修潮蔓延、本土疫情一度升溫，市場悲觀情緒在同年10月底達到最高峰，融資斷頭賣壓傾巢而出，才終於在12,629點附近打出這波空頭的最終底部。

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