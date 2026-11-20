AI新創公司Anthropic在美國時間19日正式於那斯達克掛牌，首日股價開高走低，美國科技股也同步承壓。財經專家阮慕驊在臉書發文指出，Anthropic開盤一度上漲34%，但收盤漲幅縮至17%，顯示投資人對AI產業前景仍有疑慮，掛牌熱潮未能扭轉科技股近期弱勢。

阮慕驊表示，Anthropic此次IPO募資813億美元，首日收盤完全稀釋估值達1.77兆美元，開盤市值一度躍居全球第六。不過，股票上市首分鐘成交金額達150億美元，半小時內股價較開盤價下跌13%，他形容這是2008年以來美股大型IPO最差的開局之一。

科技股方面，阮慕驊指出，費城半導體指數收跌2.4%，AMD重挫7.7%，輝達下跌3.3%、創52週新低，甲骨文跌3%，CoreWeave跌6.1%。美股三大指數也同步走弱，道瓊工業指數下跌2.19%，標普500指數跌2.02%，那斯達克指數跌2.25%。

阮慕驊進一步指出，美股四大指數均已跌破200日移動平均線，反映近期股市走勢疲弱。他認為，Anthropic掛牌首日表現不如預期，使原已承壓的美股再次下跌，也凸顯AI相關股票面臨的信心考驗。

對於Anthropic後續走勢，阮慕驊分析，首日股價雖一度大漲，隨後卻遭遇明顯賣壓，顯示投資人對公司中長期發展仍缺乏足夠信心。他並提到，Anthropic盤後股價再跌近2%，認為這次上市表現已反映近期市場對AI產業的多重疑慮。

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。