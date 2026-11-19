AI新創公司Anthropic即將登上美股舞台。根據外媒報導，Anthropic宣布首次公開發行（IPO）定價每股83美元，高於原先70至78美元的價格區間，發行股數也從8.25億股增加至9.8億股，募資總額達813億美元，超越SpaceX先前的750億美元，創下史上最大IPO紀錄。公司預計於美國時間11月19日在那斯達克掛牌，股票代號為ANT。

Anthropic以每股83美元定價估算，整體估值約1.5兆美元。由於近期AI概念股走勢疲弱，市場關注這場大型IPO能否提振投資信心，或進一步分散資金。報導指出，亞馬遜與Google母公司Alphabet分別持有Anthropic約14.7%及13.7%股權，上市表現也牽動相關科技巨頭的投資價值。

消息引發投資人討論，部分留言看好Anthropic上市行情，認為83美元定價仍有上漲空間，直言「真便宜，會噴翻天」、「上看100鎂」。不過，也有人擔憂大型IPO吸走其他科技股資金，留言指出「完全沒用，甚至還把資金吸走」，對AI類股後續表現抱持觀望態度。

另一派則質疑Anthropic估值過高，擔心上市後跌破發行價，留言包括「上市即高點」、「破發預警」、「等打折」。也有投資人認為，新股上市初期可能受到機構資金支撐，但中長期仍須觀察營運表現及估值能否獲得市場認同。

隨著Anthropic即將掛牌，投資人對AI產業前景出現分歧。部分人期待新股帶動科技股反彈，也有人擔心高估值與資金排擠效應。後續股價能否站穩83美元發行價，以及大型AI企業上市是否改變資金配置，將成為觀察重點。

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