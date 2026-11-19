台股今（19）日再度重挫，加權指數終場下跌1768.02點、跌幅4.40%，收在38426.89點，成交金額8952.81億元，創下台股史上第7大單日跌點紀錄。一名投資人在PTT股板整理台灣證交所歷史數據發現，史上前十大跌點中，2026年就包辦8席，讓不少投資人驚呼今年根本是「刷榜年」。

根據原PO整理的資料，台股史上最大單日跌點出現在2026年7月17日，當天重挫2953.71點；其次為11月16日下跌2635.04點，第三名則是2025年4月7日的2065.87點。值得注意的是，光是今年11月就有4個交易日擠進史上前十大跌點，包括11月3日、6日、16日及19日，凸顯近期指數震盪劇烈。

貼文引發熱議，部分留言對2026年頻繁刷新跌點紀錄感到震驚，直呼「2026把所有紀錄都刷新一遍」、「前10名快要變成2026形狀了」、「這樣才第七喔」，也有人感嘆「超可怕，每天都是這種」，擔憂台股持續破底。

對於後續走勢，部分留言悲觀認為跌勢尚未結束，指出「每天跌千點，都沒量，深不見底啊」，也有人質疑國安基金進場及限空措施仍未有效阻止下跌。不過，另有投資人認為大跌可能提供進場機會，表示「大跌總比緩跌好，我是進場買了」，對行情看法出現分歧。

值得注意的是，單日跌點排名會受到指數基期影響，指數越高，相同跌幅對應的跌點也越大。以此次11月19日下跌4.40%為例，跌幅仍低於2025年4月7日的9.69%及2024年8月5日的8.35%。因此，雖然2026年包辦史上前十大跌點中的8席，但仍須搭配跌幅、成交量及個股表現，才能更完整評估這波修正的程度。

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