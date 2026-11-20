輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳卸任執行長，未來動向引發關注。根據TVBS引述外媒報導，《Semafor》科技記者戈斯瓦米（Rohan Goswami）在Podcast節目中推測，黃仁勳重返輝達的機率趨近於零，未來可能與支持他的友人及股東籌資500億美元（約新台幣1.64兆元），另行創辦新事業。

戈斯瓦米認為，黃仁勳難以複製OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾經離職後回鍋的經歷，但以其創業家性格，未來仍可能重新投入科技產業。不過，500億美元僅是記者提出的可能情境，並非黃仁勳已宣布的募資計畫。報導另提及黃仁勳面臨私人爭議及相關調查疑雲，但實際情況仍待查證。

消息引發討論，部分留言期待黃仁勳另起爐灶，直呼「退隊流，老黃要奪回屬於他的一切」、「新公司！還不買爆」，也有人建議他返回台灣創業，甚至提出與台積電、聯發科或馬斯克合作的想像。

不過，另一派對重新創業的可行性抱持疑慮，指出黃仁勳已63歲，重新建立企業需要時間與資源，並質疑「新公司搶得到GG的產能嗎？」、「專利全鎖在輝達」，認為即使具備資金及產業人脈，也不代表能迅速複製輝達的技術與競爭優勢。

此外，有留言認為黃仁勳不必再投入高強度創業，退休也是選項；也有人建議若重新成立公司，應更加重視股權與董事會控制權。整體討論從黃仁勳是否回歸輝達，延伸至創業資金、半導體供應鏈及公司治理，但目前各項發展仍停留在外媒記者推測與投資人討論階段。

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