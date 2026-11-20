輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳傳出卸任執行長，引發科技業關注。根據外媒報導，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）18日出席《紐約時報》DealBook峰會時，公開聲援黃仁勳，將輝達的領導層變動比喻為球隊連勝期間，卻把籃球巨星麥可喬丹踢出隊伍，直言這不是明智的決定。

馬斯克強調，沒有人能真正取代黃仁勳，並表示包括美國總統川普在內，他所認識的人都認為黃仁勳應繼續領導輝達。不過，他也坦言，最終決定權仍在輝達董事會。報導另稱，黃仁勳因私人爭議面臨壓力而請辭，但相關指控與實際人事安排仍有待獨立查證。

除了輝達人事爭議，馬斯克也談及SpaceX與特斯拉合併的可能性，指出兩家公司在AI、機器人、軟體及晶片設計方面已有業務重疊，但任何交易都必須獲得股東同意。他同時透露，SpaceX與Anthropic存在短期算力合作，對方也表達增加算力需求的興趣。

消息傳出後引發討論，部分留言認同馬斯克的比喻，直言「裁員裁到大動脈」、「這比喻很給面子欸」，也有人稱黃仁勳是「AI界的GOAT」，認為其對輝達的影響力難以取代。另有留言指出，馬斯克與黃仁勳合作多年，因此公開聲援並不令人意外。

另一派則將焦點放在企業治理與董事會權力，有人擔憂創辦人可能失去公司控制權，也有人認為董事會有權決定領導人選。

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