台股近期劇烈震盪，近一個多月累計回檔逾萬點，多檔AI供應鏈個股跌幅達4至5成，國安基金護盤成效引發質疑。財政部長莊翠雲18日在立法院備詢時表示，台灣經濟基本面仍相當良好，近期股市動盪主要受到國際因素影響，尤其台股與美股高度連動。

台股16日、17日兩個交易日合計重挫3583.01點，外資賣超達1082.83億元，18日則反彈102.8點，收在40194.91點。國安基金已於11月6日決議啟動史上第10次護盤，授權執行秘書視情況動用資金。莊翠雲強調，國安基金持續關注盤勢並執行安定市場任務，但未透露實際投入金額及外資回補情形。

消息引發投資人討論，部分留言質疑國安基金進場時機過早，直言「過早進場？」、「護盤不力」，也有人擔心外資持續賣超，恐讓台股進一步下探。不過，也有留言認為國安基金並非進場後就能立即止跌，指出「去年糖漿進場也不是直接V轉」，提醒投資人不宜將護盤視為股市必然反彈的保證。

另有留言聚焦國安基金的資金規模與實際效果，認為面對外資龐大賣壓，護盤主要功能在於穩定投資信心，而非全面承接賣單。有人表示「穩定信心罷了」，也有人認為國安基金進場後，股市仍可能先跌再漲，對後續走勢看法分歧。

隨著台股回檔幅度擴大，投資人持續關注國安基金護盤力道、外資動向及新台幣匯率變化。莊翠雲則表示，財政部將持續評估股市震盪對全年證交稅收的影響，若稅收不如預期，將與主計總處協調節流因應。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。