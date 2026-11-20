美國聯準會（Fed）最新公布的10月會議紀錄顯示，幾乎所有與會官員認為，為抑制居高不下的通膨，未來仍有進一步升息的必要。聯準會10月底以10票對2票決議維持利率在3.75%至4.00%，儘管多數官員選擇暫緩行動，但對通膨壓力仍高度警戒。

根據會議紀錄，美國9月個人消費支出（PCE）物價通膨率達3.6%，高於聯準會2%的長期目標。官員指出，通膨壓力已從能源擴散至其他經濟領域，部分決策者擔憂延後升息可能使高通膨更加根深蒂固。聯準會理事華勒更主張12月升息2碼，理事巴爾也認為未來仍須進一步緊縮貨幣政策。

不過，多數決策者仍傾向觀察9月升息的後續影響，以及AI投資需求、融資環境與地緣政治變化，再決定下一步政策。原PO轉貼相關報導後指出，若美國未來再升息3至4次，台灣可能面臨台美利差擴大、外資流出及新台幣貶值壓力，進而增加能源進口成本。

消息引發討論，部分留言認為升息將加重金融市場壓力，直言「每天都有新的利空」、「資金就是回流美國啦」，也有人關注台幣匯率與物價，指出「台幣續貶，就是推升物價」，擔憂台灣若未同步調整利率，恐面臨資金與通膨雙重壓力。

另一派則認為升息方向早有跡象，留言指出「之前不就已經說會再升嗎」、「認為跟實作的差別」，提醒官員態度不等於實際決策。也有人討論升息對美債價格及利息收入的不同影響。

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