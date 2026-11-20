台股近期大幅修正，主動式ETF在空頭行情下的避險能力引發討論。一名投資人在PTT股板發文指出，查閱相關公告後發現，部分主動式ETF現金部位最多保留30%，加上科技型產品受到投資範圍限制，質疑當AI與科技股全面下跌時，基金經理人究竟還能如何調整持股、降低風險。

原PO表示，近期櫃買市場不少個股已大幅回檔，部分股票甚至出現腰斬後再下跌的情況。他擔憂，若台股確定進入空頭趨勢，主動式ETF即使提高現金比重，剩餘資金仍須投入市場，究竟應轉向其他產業、持續加碼原有持股，還是採取反向操作避險，成為投資人關注的問題。

貼文引發熱議，部分留言質疑主動式ETF持股集中高本益比科技股，直言「主動式都買一堆高PE要怎麼避」、「散戶賣，主動就跟著賣，資金行情結束」，也有人認為基金每日揭露持股，可能在上漲時助長行情、下跌時加重賣壓，甚至形容「多頭超強，空頭垃圾」。

針對避險方式，有留言提出轉向中華電信、金融、傳產或債券等相對防禦性標的，但也有人指出，科技型ETF受到投資範圍限制，未必能自由轉換產業。另有留言表示「空頭就是扛跌幅撐到回牛市」，認為主動式ETF不代表能在上漲時賺得更多、下跌時又避開所有損失。

此外，有留言以00981A為例，質疑其現金部位不到1%，直言「只能硬扛和換股」，也有人感嘆「當初主動說多好，現在海水退了見真曉了」。

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