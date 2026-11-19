台股今（19）日大跌1700多點，上市櫃跌停家數高達近300檔，盤中國安基金雖再度進場點火拉抬，但中小型股與散戶買盤並未跟進。

分析師陳嘉偉在節目中分析指出，這波台股獨跌反映大空頭格局下的「多空雙巴」，且國安基金進場位置過早、僅集中護盤少數權值股，難以扭轉大盤跌破年線後的修正壓力，並直言台股必須「跌到連現股的人都會痛了」，才有機會真正止跌。

陳嘉偉分析，昨日（18日）台股開高走低後尾盤急拉，市場普遍誤判為「第二隻腳」確立，導致昨日早盤融資大減、尾盤卻又有搶短買盤進場，使整體融資僅微減6億元。

結果今日在日、韓股市與美股期貨皆未大跌的情況下，台北股市卻出現獨自重挫，把昨日尾盤搶短的多單全數套牢。上午11時10分左右國安基金進場點火，雖一度拉抬大盤逾1000點，但櫃買指數與散戶均不再追價，顯示投資人在反覆遭洗盤後已無力跟進。

針對國安基金護盤成效，陳嘉偉指出，過去國安基金進場多半落在5年線位置，而目前大盤才剛完成M頭型態、收盤首度跌破年線，距離中期5年線仍有極大空間；加上報導指出國安基金護盤標的集中於台積電、聯發科、台達電、鴻海與日月光投控等前五大權值股，對多數投資人持有的中小型股助益有限。

與周一（16日）大跌2635點、168檔跌停相比，今日大盤跌點雖為1768點，但跌停家數卻暴增至近300家，包括PCB與矽光子族群全數亮燈跌停，顯示許多個股早已跌破年線、呈現「新手套高檔、老手套反彈」的格局，唯有跌到連不開槓桿的現股投資人都感到疼痛時，籌碼才算真正落底。

在產業與基本面迷思方面，陳嘉偉以歷史經驗提醒投資人，千萬不要因為10月營收仍創歷史新高或法說會展望樂觀就盲目攤平。

他舉當年被動元件龍頭國巨（2327）為例，當年國巨在營收持續創高時股價已見頂回落，等到市場真正看到單月營收開始小幅衰退3.28%時，股價早已從1300元大跌800元至500元；如今包括環球晶（6488）、上詮（3363）等個股均出現「跌五成反彈後再跌五、六成」的空頭走勢。

展望長空時代的風險與AI泡沫警訊，陳嘉偉回顧2008年金融海嘯前夕，當時同樣擁有劃時代的電子產品「觸控面板」，代表個股義隆（2458）在2007年大盤攻上9807點期間飆漲逾六倍，隨後即便大盤靠傳產股撐在9859點高檔、甚至在2008年跌至7384點後反彈回9309點，義隆股價卻是一波比一波低，最終隨大盤下殺至3955點幾乎跌光漲幅。

陳嘉偉認為，當前的AI產業正步入「現金投資、舉債投資、賣股投資、縮減投資」的泡沫化四步驟，加上「AI循環融資」與「資料中心算力重複計算」等隱憂，以及美國已無法再啟動無限QE救市，即便短線因AI大廠Anthropic於那斯達克掛牌而出現反彈，中長線空頭修正壓力仍未結束。

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