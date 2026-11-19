台股今（19）日盤中一度重挫1900點，市場恐慌情緒升溫。摩爾證券投顧分析師郭哲榮發布午盤盤勢分析指出，回顧台股歷史經驗，每一次大跌往往都是中長線進場契機，並喊出「1121多頭歸隊」最快明天（20日）有望發動，對台股中長期走勢仍維持樂觀看待。

郭哲榮分析，從歷史大盤修正軌跡來看，2020年新冠疫情期間台股曾殺至8523點，但不到一年便衝破14000點創新高；2022年升息循環台股跌了一整年、下探12629點，隨後指數一路攻上30000點；今年7月大盤也曾一度跌破40000點大關，但僅花兩週多時間便大漲近7000點。

他認為，每年第四季向來是台股行情表現最佳的季節，在「別人越恐慌、越應該貪婪」的原則下，投資人現階段更應保持信心。

針對影響近期科技股與大盤氛圍的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳風波，郭哲榮引述外媒與政商動態指出，已有輝達資深員工寫信提醒董事會留才危機，特斯拉執行長馬斯克亦比喻讓黃仁勳離開輝達「就像籃球隊開除喬丹」，美國總統川普也公開表態力挺黃仁勳「無可取代」。

郭哲榮認為，外媒傳出國務卿盧比歐誇大間諜案情報並放消息給媒體，川普日前已公開施壓要求其不要不務正業，如今川普明確表態相挺，對黃仁勳與科技股而言皆屬正面訊號，後續觀察重點在於黃仁勳對董事會的態度是否轉趨強硬。

在總經與國際AI產業動向方面，郭哲榮點出今晚（19日）美股將迎來AI巨頭Anthropic於那斯達克掛牌上市，其發行定價由原本最高預估的78美元調高至每股83美元，整體估值規模上看1.6兆美元；若今晚掛牌後市場承接力道強勁，將為明日台灣AI族群帶來人氣加分效果。

此外，傳奇投資人德魯肯米勒近期談及AI發展時亦指出，隨著攻擊者利用AI放大資安威脅，防守方也必須部署AI代理全面保護系統，顯示AI實質應用與基礎建設需求仍處於爆發階段。

展望台股大盤後市，郭哲榮維持既有目標預測，看好台股今年底挑戰50000點、明年上看62000點、三年內朝100000點邁進，並重申「1121多頭歸隊」最快週五啟動，市場行情總在半信半疑中成長。

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