台灣AI與半導體產業近年帶動台股上漲，但隨著近期行情震盪，產業成長是否已過高峰，引發投資人討論。一名投資人在PTT股板發文，質疑台灣自2022年以來受惠輝達、台積電等AI需求，享有近4年成長紅利，如今接連出現不利消息，是否意味AI與半導體產業已逐漸飽和，未來營收與毛利恐難延續過去的成長速度。

原PO列舉Anthropic營收短少、台積電9月營收月減、記憶體需求相關說法，以及輝達執行長黃仁勳失勢下台等事件，認為即使AI仍有需求，產業高峰可能已過。他進一步擔憂，若未來美國英特爾與韓國三星合作發展製程技術，恐衝擊台積電競爭優勢，甚至讓高度仰賴半導體的台股，重演過去面板與記憶體產業的景氣困境。

貼文引發熱議，部分留言認同AI成長可能放緩，直言「景氣循環股終究是景氣循環股」、「AI紅利已經結束了」，也有人以「四牛一熊，剛好」形容近年漲勢與近期修正的對比，另有留言指出，當企業成長速度下降，即使獲利仍持續增加，股價本益比也可能面臨下修。

不過，也有留言持不同看法，認為「股價PE高峰已過，但是公司獲利持續成長」，強調股價下跌不代表企業訂單消失；有人反問「現在AI發展到頂了嗎」，也有人表示「市場永遠是對的」，認為股價走勢值得觀察。另有留言提及台積電10月營收成長及產能不足等情況，質疑僅憑短期消息就認定產業紅利結束。

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