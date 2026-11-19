台股近期持續重挫，國安基金護盤成效引發投資人質疑。有投資人在討論區發文指出，儘管今年台股累計漲幅仍達34.37%，但不少中小型股已從高點下跌超過60%，認為護盤若只撐住大盤指數，卻無法阻止個股持續下跌，恐怕只是「溫水煮青蛙」，讓散戶承受漫長的修正壓力，直言與其如此，不如讓大盤加速落底，反而乾脆。

原PO表示，今年台股漲幅亮眼，但近期中小型股跌勢遠比指數沉重，質疑國安基金護盤只是在支撐指數與金融股，讓其他個股持續遭到「凌遲」。他認為，與其透過護盤延緩修正，不如讓股市一次反映賣壓、加速尋底，反問：「與其這樣，不如直接讓大盤直接快速落底，還比較好吧？」

貼文曝光後，不少留言認同護盤可能延長跌勢，有人直言「溫水煮青蛙」、「緩跌才恐怖，抄底仔越套越多」，也有人表示「快點到底比慢慢凌遲好」、「護盤等於普通人剝兩層皮」。另有留言質疑「護盤只撐大盤指數，中小型再跌下去就膝蓋斬了」，認為指數與個股表現落差過大，才是投資人不滿的主因。

不過，討論很快延伸至政治話題，有人連續回應「你不瞭解黨」，也有人調侃「要選舉了哥」、「不護就影響選情了」，甚至直言「不護盤，加速落底才是對的，但是沒辦法要選舉了」。部分留言將護盤時機與11月28日選舉連結，質疑政府是否希望維持指數表現，但相關說法仍屬留言者的推測，並無證據證實護盤決策與選舉直接相關。

另一方面，也有留言替護盤提出不同看法，認為主要目的在於避免流動性不足，以及短期急跌造成價格過度偏離；有人提醒「落底萬一煞不住呢？」、「跌下去，沒有信心，修復期會更長吧」，也有人反問「護盤也叫，不護盤也叫」。國安基金究竟是在穩定市場，還是讓修正變成「溫水煮青蛙」，隨著台股跌勢持續，成為投資人爭論的焦點。

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