國巨*（2327）股價走弱，分析師陳嘉偉透露，近期因持續看空股市，竟有投資人打電話到公司抱怨，要求他不要再唱衰股票。消息引發討論，不少留言反而將焦點轉向另一名分析師郭哲榮（哲哲），調侃「這支要打給哲哲吧，是不是打錯人了」，也有人翻出國巨、環球晶過去的買進話題，掀起一波討論。

陳嘉偉在影音節目表示，近期有人打電話到公司，要求「可不可以叫陳嘉偉閉嘴」，讓他無奈反問：「你今天股票跌是我害的嗎？」他指出，自己過去多次提醒國巨屬於景氣循環股，並以股價曾從1300元跌至200多元為例，提醒投資人注意風險。眼見國巨股價跌至351元，他再度反問：「國巨是我要你買的嗎？」

相關消息傳出後，留言區卻頻頻出現郭哲榮的名字。有人直言「不是應該打給對折？」、「打錯隻了 請找哲哲」，還有人開玩笑說「會不會是打給龍鴿剛好被老蘇接到」、「折折：那個。你們是不是認錯老師了？」甚至有人調侃「老蘇 哲哲 傻傻分不清楚？」讓原本針對陳嘉偉的抱怨事件，意外延伸成對其他分析師的討論。

除了國巨，環球晶也被留言提起。有留言批評「某分析師一直慫恿別人買國巨，環球晶」，另有人提到「某分析師啊 講說環球晶800以下閉著眼睛買」，也有留言稱「透抽喊買進的成本好像在570」。

對於投資虧損該由誰負責，留言也出現不同看法。有人認為「他看空你不信，股票跌了去罵他，還有這種事XDD」，也有人表示「自己愛跟就自己出」、「投資有賺有賠啊沒聽過喔」。

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