輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳卸任後，公司投資策略引發討論。根據轉載新聞，代理執行長克雷斯（Colette Kress）表示，輝達仍將支持AI新創與產業生態系，但隨著融資管道增加，未來將更嚴格評估投資、承諾及財務擔保，不再無限制投入資金。消息傳至PTT後，有投資人直言「Nvidia完全沒救了」，擔憂公司失去原有競爭優勢。

原PO認為，輝達的競爭力不只來自硬體，更仰賴黃仁勳掌握客戶需求、協調供應鏈及推動產品開發的能力。他指出，過去客戶相信輝達能持續突破AI硬體瓶頸，黃仁勳也會將實際需求納入下一代產品設計，讓企業願意持續採用輝達系統。

對於由財務背景主管暫代執行長，原PO則擔心公司轉向成本控管，犧牲長期研發與產業布局。他更以惠普（HP）過去的經營變化為例，質疑專業經理人能否延續創辦人的技術視野，並將輝達縮減投資承諾解讀為成本削減訊號。

討論引發兩派看法。部分留言認同原PO，直言「外行鬥走內行，慘」、「CFO就是煞車皮啊哪間CFO不是的」，也有人擔心財務導向的管理方式可能影響研發與產品競爭力，甚至質疑過去強調的技術護城河能否延續。

不過，也有投資人持不同意見，認為輝達技術優勢仍在，留言指出「NV技術力還是沒有對手呀~想要被超越還是很難」，另有人提醒克雷斯目前只是代理執行長，未必長期掌舵。也有留言反向解讀股價走勢，認為「利空出盡 要大反彈了」，顯示投資人對輝達後續發展仍有分歧。

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