中國信託投信透過影音內容，介紹股票、債券、基金及ETF四種投資工具，協助投資新手了解不同的投資方式。

股票

投資股票等於買進企業股權，當公司獲利持續成長，投資人便有機會跟著企業一起成長。

債券

風險普遍相對股票較低，概念類似借錢給企業。即使公司獲利增加，也不會因此支付更多利息，但企業財務越穩健，償還債務的能力也相對較佳。

基金

可視為一籃子投資組合，當中能納入不同股票或債券。對於沒有時間自行研究個股或債券的投資人而言，基金可作為財富管理工具，也是投資新手進入市場的選擇之一。

ETF

同樣屬於基金，但可在交易所掛牌交易，投資人能於盤中自由買賣。被動型ETF多追蹤特定指數，例如台股或美股相關指數；近年也出現越來越多主動式ETF，由經理人從眾多基金及個股中尋找適合的投資組合。

中國信託投信最後也透過提問，引導投資人思考，在了解上述四種投資工具後，哪一種更適合自己。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。