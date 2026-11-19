台股近期震盪加劇，讓投資人重新討論2000年網路泡沫與2008年金融海嘯的慘痛經驗。一名曾見證2000年股災的投資人在PTT分享，當年股市並非一路下跌，而是反覆出現大幅反彈，讓散戶誤以為熊市結束，最終卻持續破底。他更透露，身邊曾有人從股市賺大錢，最後因不斷借錢抄底走向破產，甚至發生全家輕生的悲劇。

原PO回憶，2000年網路泡沫破裂期間，股市每跌一段就會反彈，分析師不斷宣稱股價超跌、熊市結束，類似情況反覆出現約4至5次。他當時每天幫母親看盤，家中持有台積電、聯電，從原本獲利數十萬元變成虧損數十萬元，最後可能賠掉上百萬元，家人甚至不敢再看盤，最終在半山腰認賠出清。

更令他印象深刻的是，母親提及一名親戚的兄弟，早年靠股票賺進大筆財富，買下新房與豪車，卻在股市反轉後不斷抄底，甚至向親友及地下錢莊借款、加大槓桿，最終破產。原PO表示，對方一家最後發生輕生悲劇，這段經歷也讓他深刻體會，股市最大的傷害往往不是買錯股票，而是為了追回損失持續加碼。

對於如今AI題材是否重演科技泡沫，原PO認為「AI是真，但不代表股價不會跌」，也不贊成完全清倉等待最低點。他主張以指數ETF、大型優質股為核心，避免重押單一題材，持續定期定額投入，同時堅持不借錢、不開槓桿，讓自己有能力度過長期修正。

文章引發不少共鳴，有人直言「結論0050」、「0050散戶救星」，也有人提醒，真正的大空頭可能讓股價跌至原本的十分之一，甚至質疑投資人能否承受大盤下跌40%的情境。另有留言指出，順風時容易高估自己的風險承受能力，實際虧損5%就可能恐慌。

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