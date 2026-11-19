人工智慧（AI）產業泡沫疑慮持續引發討論，日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義18日在東京出席活動時，坦言錯失投資AI新創公司Anthropic，是過去犯下的重大錯誤之一。不過，他仍堅定支持OpenAI，強調AI革命才剛開始，真正的好戲還在後頭，相關言論也引發投資人熱議。

孫正義透露，過去曾與Anthropic共同創辦人Dario Amodei會面，當時就認為對方相當出色，但軟銀已決定投入大量資金支持OpenAI，考量不應同時追逐兩個目標，最終放棄投資Anthropic。他坦言相當遺憾，但也強調，若要與企業建立緊密合作關係，有時必須集中資源，而非分散投資。

面對AI泡沫質疑，孫正義直言，AI產業才剛起步，認為泡沫已經形成的人並未掌握發展方向。他指出，軟銀目前聚焦AI語言模型、半導體晶片、資料中心基礎設施及實體AI四大領域，並希望透過投資建立未來產業，而非只追求短期獲利。

不過，相關發言在PTT引發不少質疑，有人直言「AI應用不會泡沫，是AI股價會泡沫」，也有人認為孫正義對OpenAI投入過多資金，才會持續強調AI前景，留言諷刺「套最大的就你」、「老孫，不要嘴硬了」，甚至有人反問「你還有錢？」對軟銀的投資策略表達擔憂。

另一派則將焦點放在錯失Anthropic的決策，有人調侃「早知道我雙押，總有一個兒子爭氣」，也有人直言「他怎麼老是在後悔」。此外，孫正義提到為避免受到誘惑，看到美女會保持距離，也讓留言歪樓。

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