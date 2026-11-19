台股近期面臨外資持續賣超壓力，一名投資人在PTT股板發文，質疑中央銀行為何不直接升息，藉此吸引外資回流，再搭配國安基金穩定股市。提議引發熱烈討論，不少人認為升息未必能止跌，還可能衝擊房市，更有人拿央行總裁楊金龍開酸，直言「金龍睡不著啊」。

原PO表示，近期台股彷彿成為外資的「ATM」，每天不斷遭到賣股提款，讓他不解為何央行不直接宣布升息。他認為，升息有機會帶動新台幣升值，進而吸引外資反手買進台股，若再搭配國安基金護盤，或許能減緩大盤跌勢。

不過，升息是否真能吸引外資回流，仍存在爭議。部分投資人認為，近期股市走弱不只是匯率問題，美股下跌及半導體產業評價變化也可能影響資金動向；升息同時可能提高企業融資成本與房貸負擔，未必能達到原PO期待的救市效果。

留言區不少人將矛頭指向房市，有人直言「房價」、「房市會斷頭，股市會更慘」，也有人質疑央行不升息與房市及選舉考量有關。更有留言以楊金龍過去的「睡得安心」說法開酸，寫下「金龍睡不著啊」、「我們金龍主打一個睡到飽，睡得安心」，另有人反諷「睡得安心幹麻升」，讓升息話題增添不少諷刺意味。

另一派則質疑升息救市的邏輯，有人反問「升多少就買買買，外資又不是NPC」，也有人強調「整體經濟又不是只有股市，民生不用顧嗎？」不過，仍有留言認為升息可以列為政策選項。整體討論顯示，央行利率政策不只牽動股市與匯率，也涉及房貸、企業資金成本及整體經濟，並非升息就能保證外資回流。

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