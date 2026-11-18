櫃買中心記者會副總經理涂月憲指出，永續發展債券今年來已發行37檔，發行金額1,157億元，順利突破千億元。預期年度目標發行檔數43檔應可達標，年度目標發行金額1,300億元較有難度。此外，12月7日起盤中零股交易時間調整，將與整股市場同步開市。

永續發展債券今年來已發行37檔，發行金額1,157億元，靠台積電（2330）在11月12日發行兩檔綠色債券合計148億元，順利突破千億元。目前尚有七家取得資格認可的發行人，預期將陸續發行並上櫃掛牌。櫃買中心已盤點年底前可以發行的發行人，預期年度目標43檔應可達標，雖然年度目標發行金額1,300億元較有難度，但也會力拚達標。

此外，台北市政府已於11月10日取得可持續發展連結債券（SLB）額度50億元，預定明年初發行，是首家取得SLB資格認可的政府機關。選定碳排及資源回收率作為可持續發展關鍵績效指標，分別設定2030年溫室氣體排放量較2005年減少40%，以及2030年資源回收率達70%目標。過去發行SLB多是大型企業如鴻海（2317）、台泥（1101）、奇美、遠東新世紀（1402）。

至於盤中零股交易時間調整方面，12月7日起盤中零股交易時間調整，將與整股市場同步開市。櫃買中心為提升零股投資人的交易便利性及公平性，盤中零股交易制度，將自12月7日起進行調整，申報買賣時間將提前至上午8時30分開始，並與整股市場同步於上午9時開盤交易。此外，盤中零股於開盤前，每5秒揭示一次試算成交價格及試算成交量，提升開盤前市場資訊的透明度，另為降低開盤前價格大幅波動對市場交易秩序造成的影響，也將新增暫緩開盤機制。

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