輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳卸任後，公司投資策略轉向審慎，引發投資人熱議。根據媒體報導，代理執行長克雷斯（Colette Kress）表示，輝達仍將支持AI新創企業及產業生態系，但未來會更嚴格評估投資、資金承諾與財務擔保，不再無限制投入資金。消息傳出後，有投資人擔憂輝達失去過去積極擴張的優勢，更有人直言：「財務領導的公司，都必然走向衰敗。」

克雷斯在投資人電話會議中指出，輝達業務需求仍持續成長，供應能力也不斷提升，但隨著AI產業逐漸成熟、外部融資管道增加，公司將對新型雲端服務商（Neocloud）採取更具選擇性的支持策略。未來仍可能協助供應商取得資金，或向部分客戶提供融資與擔保，但必須經過審慎評估。

報導指出，輝達董事會已接受黃仁勳辭職，並排除其重新出任執行長的可能。隨著管理團隊調整，公司未來能否延續過去積極布局AI產業的策略，也成為投資人關注焦點。

消息引發熱烈討論，部分留言對財務背景出身的管理者抱持疑慮，有人直言「財務領導的公司，都必然走向衰敗」，也有人表示「老黃這個加速器沒了」、「保守就是等被追上」，擔憂輝達收緊投資後，可能讓競爭對手趁勢追趕。

不過，也有不同聲音認為，審慎投資不代表停止發展AI，有人反駁「人家是說謹慎投資，沒說不投錢」，也有人指出，若新創企業必須長期依靠輝達提供融資才能生存，反而可能累積財務風險。整體討論聚焦於輝達如何在維持創新與控制投資風險之間取得平衡。

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