針對高資產族常見的退休安養與傳承規劃難題，恩典法律事務所主持律師蘇家宏近日在影音中分享實務案例指出，曾有長輩手握價值8000萬元的股票，希望在減輕未來遺產稅負的同時，又能防範年老失智導致無人處理股票或自身缺乏保障的風險，對此他建議可透過「信託」機制來保護財產。

蘇家宏分析，以8000萬元的股票資產估算，若殖利率為10%一年可領取800萬元股息，即便以5%計算也有400萬元；假設長輩每年的生活花費僅需200萬元，透過信託安排便可將其中200萬元留作自身照顧使用，剩餘的200萬元則分年贈與給繼承人或實際照顧者，如此一來不僅能確保8000萬元本金不會被隨意挪用拿走，還能兼顧資產逐步傳承給子女的需求。

至於高資產族是否一定要透過壽險來「預留稅源」，蘇家宏則認為這是一項可行的好選項，但仍需視個人的資產配置型態而定。

他舉例說明，曾有一位擁有3億元現金的朋友詢問是否需要預留稅源，在得知對方不會投資、僅將資金全數放在定存後，蘇家宏便建議無須特別規劃，因為帳上充足的現金本身就能直接用來繳納遺產稅；反之，若個人資產高度集中於不動產或全數為股票部位，則較有必要事先評估預留稅源的規劃。

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