台股近期持續震盪，證交所連續兩天出面信心喊話，引發投資人討論。11月17日加權指數收在40,092.11點，下跌947.97點、跌幅2.31%。證交所強調，國際金融機構仍看好AI產業中長期發展，台股信用交易風險尚屬可控，上市公司營收及獲利也持續成長，呼籲投資人回歸基本面理性判斷。

證交所指出，瑞銀認為近期科技股波動主要反映投資部位調整，並非AI投資循環結束；摩根大通私人銀行看好未來12至18個月大型雲端業者發展前景，貝萊德則對美股未來6至12個月維持中立，但長期仍看好AI。國內方面，截至11月16日，全市場信用交易擔保維持率為165.98%，高於130%的最低追繳門檻，追繳戶數733戶，整體壓力相較2025年4月關稅事件仍屬和緩。

企業獲利方面，證交所統計，2026年前三季本國上市公司（不含金融控股及未申報公司）營收達45兆4,758億元、年增38.29%，稅前淨利6兆2,273億元、年增82.69%。其中872家公司獲利，約占81%，顯示企業基本面仍有支撐。不過，原PO質疑，金管會先前已陸續祭出信心喊話及限空措施，國安基金也進場護盤，如今台股仍持續下跌，證交所連兩天強調基本面，究竟還有哪些穩定市場措施尚未推出。

相關消息引發不少投資人質疑，有人直言「外資賣爽沒？」、「肯定就不要賣啊」，也有人嘲諷「嘴巴肯定，左手倒貨」、「外資肯定（X）外資狂賣（O）」，認為國際機構雖然看好AI長期發展，卻無法消除近期資金賣出的疑慮。另有人表示「喊有用，就不會跌了」，質疑單靠基本面喊話難以扭轉股市走勢。

不過，也有投資人認為目前不必過度悲觀，有人表示身邊不少人仍期待股市繼續下跌，以便逢低買進；另有人指出，台股從先前低點大幅上漲，即使近期回檔，部分長期持有者仍有獲利。

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