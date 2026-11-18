台股17日重挫947點，盤面有73檔股票跌停。分析師陳嘉偉在當天的影音節目中持續看空後市，並透露近期有不少投資人打電話到公司抱怨，甚至要求他不要再於節目中唱衰股票，讓他相當無奈，反問「你今天股票跌是我害的嗎？」

陳嘉偉表示，近期有投資人打電話到公司，要求「可不可以叫陳嘉偉閉嘴」，認為他每天看空，才導致股票持續下跌。對此，他不解地反問，難道股票下跌是自己造成的，並質疑投資人不該將股價下跌歸咎於分析師的看空言論。

談到國巨*（2327），陳嘉偉指出，自己過去便多次提醒國巨屬於景氣循環股，並以過往股價從1300元跌至200多元的經驗，說明投資風險。他表示，自己一直提醒投資人不要買進、應該賣出，但國巨當天股價仍跌至351元，讓他忍不住反問：「國巨是我要你買的嗎？」並強調自己是在提醒風險，而不是造成投資人虧損。

陳嘉偉進一步表示，市場上也有其他分析師或網紅持續看好國巨，認為投資人若對買進建議有意見，應該找當初推薦股票的人，而不是打電話責怪持續提醒風險的他。

他再次反問，自己每天提醒國巨不好、應該賣出，究竟是在幫投資人，還是在害投資人。

至於台股後市，陳嘉偉認為目前仍處於空頭行情，雖然不排除接下來出現反彈，但他仍預期後續有下跌壓力，並主張把握反彈放空的機會。相關看法屬於陳嘉偉個人的市場判斷，後續走勢仍有不確定性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。